Fiumicino, molesta e minaccia di morte l’ex compagna: arrestato un 32enne

Fiumicino – Un 32enne di Fiumicino è stato portato nel carcere di Civitavecchia: l’uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliari a seguito dei reiterati atti persecutori commessi nei confronti dell’ex compagna, ha continuato a molestarla telefonicamente, minacciandola in più occasioni di morte.

I Carabinieri di Ostia hanno nuovamente raccolto la denuncia della donna, avvisando il magistrato di sorveglianza del comportamento dell’uomo.

Il giudice, valutati gli elementi acquisiti dai Carabinieri e ritenendo gli arresti domiciliari insufficienti a contenere le capacità delinquenziali dell’uomo, ne ha disposto l’immediato trasferimento in carcere.

Sempre a Fiumicino, i Carabinieri hanno arrestato, su disposizione del Tribunale di Roma, un 55enne. L’uomo è stato rintracciato dai militari all’interno dell’abitazione di una sua conoscente, sottoposta a detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio.

La donna, compreso ciò che stava accadendo, ha tentato di nascondere la presenza del malfattore, ma i Carabinieri, insospettiti dal suo atteggiamento nervoso e ritenendo che il ricercato si trovasse proprio in quella casa, hanno deciso di perquisire lo stabile, trovandolo dopo pochi minuti.

L’arrestato è stato ristretto portato nel carcere di Civitavecchia, dove deve scontare quasi 5 anni di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti. La donna, invece, è stata denunciata a piede libero per favoreggiamento personale e la sua posizione sarà vagliata dal magistrato di sorveglianza.

