Formia, al via i lavori di messa in sicurezza del marciapiede che porta alla stazione ferroviaria

Formia – Iniziati i lavori per il marciapiede che porta alla Stazione di Formia, messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche e ripristino del verde. Tratto percorso da tanti cittadini tutti i giorni, tratto spesso reso non agevole per chi vuole andare a prendere il treno e muoversi in autonomia.

“Un tratto – ha commentato il sindaco di Formia, Paola Villa, sui suoi canali social – che aspettava da tempo di essere sistemato e ridato a “misura di tutti” alla città. Bisogna continuare a lavorare per e con la nostra città”.

