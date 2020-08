Formia, nuovo look per la darsena “La Quercia”

Formia – Nuovo look per il mercato ittico della darsena “La Quercia”, a Formia, sita in un’area strategica per la città. I lavori, ormai completati, rientrano nell’ottica di rivalutazione e valorizzazione della zona che l’amministrazione comunale vuole rendere un punto di riferimento suggestivo, con la prospettiva di renderlo fruibile anche per eventi turistici e culturali.

L’intervento, durato un mese e finanziato in parte dal Comune di Formia e in parte con un progetto “Flag”, ha provveduto al restyling della tecnocopertura, del rifacimento dei banchi vendita, della pavimentazione, delle moderne colonnine d’acqua ed elettricità per i pescherecci e le griglie di raccolta d’acqua e simili.

Oggi, quindi, la darsena ha un nuovo e accattivante aspetto, estremamente suggestivo, legato anche al luogo storico che occupa, vista la sua contiguità con lo stile liberty della Villa Comunale Umberto I.

Ma non è ancora finita. Di prossima realizzazione saranno, infatti, i lavori di messa in sicurezza, restauro e abbellimento dei Criptoportici sottostanti la Villa Comunale.

“Riconosciamo – ha affermato il sindaco, Paola Villa – il valore strategico dell’intervento eseguito per la crescita economica di Formia e, soprattutto, di quanto tale attività debba vedere chiunque amministri la città, impegnato nella sua valorizzazione”.

