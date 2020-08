Giornata del merito civile, ecco tutti i ricoscimenti assegnati dal Comune di Minturno

Minturno – Nell’ambito della giornata del merito civile, il Consiglio Comunale di Minturno ha deliberato di attribuire la cittadinanza onoraria al viceprefetto Bruno Strati, ispettore e capo della Segreteria del Viceministro dell’Interno, già commissario straordinario del Comune di Minturno; al dottor Pier Giacomo Sottoriva, ex Direttore dell’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Latina, giornalista e scrittore, autore di libri sulla storia aurunca e sulla terra pontina.

La cerimonia di conferimento si terrà lunedì 3 agosto, alle 20, presso la Sala Consiliare, nel rispetto delle prescrizioni correlate all’emergenza sanitaria da Covid-19.

“Nel corso dell’evento in programma nel Palazzo Municipale – annuncia il sindaco Gerardo Stefanelli – verranno assegnati riconoscimenti alla ricercatrice del Cnr Flavia Squeglia, agli Ufficiali Medici della Marina Militare Claudia Dedalo e Riccardo Graziosetto, all’infermiera coordinatrice del Pronto soccorso di Formia Marianna Chianese (per l’impegno profuso durante l’emergenza epidemiologica); al personal trainer-osteopata Fausto Russo (per la sua tangibile testimonianza di degente a causa del Covid-19), al Caporal maggiore dell’Esercito Lorenzo Vincent Conte (per aver salvato la vita, nel 2018, ad un camionista in un incendio sulla A1) e al Gruppo Comunale della Protezione Civile (per le missioni compiute in occasione dei terremoti registrati in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e dell’attuale emergenza sanitaria)”.

L’appuntamento è promosso in ricordo del DPR del 3 agosto 1998, con cui fu attribuito al Municipio del Sud Pontino la Medaglia d’Oro al Merito Civile per i lutti ed i danni subìti durante l’ultimo conflitto mondiale.

