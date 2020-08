Jacobs migliore in Europa, fa 10.10 sui 100 metri: “Un crono entusiasmante”

È attualmente il miglior tempo d’Europa del 2020. Marcell Jacobs corre i 100 metri in 10.10 a Trieste, con vento regolare di +1.6, stesso crono dello scorso anno sulla pista del Grezar e un centesimo meglio dello svizzero Silvan Wicki che fin qui era leader continentale.

Lo sprinter azzurro delle Fiamme Oro al 13° Triveneto Meeting si accende sul lanciato e precede la concorrenza internazionale rappresentata dal ghanese Sean Safo-Antwi (10.25) e dall’olandese Joris Van Gool (10.27). Una bella conferma anche per Andrea Federici (Biotekna Marcon) in grado di correre in 10.36. Per l’azzurro Jacobs, che in batteria era partito da 10.23, è un progresso di quattro centesimi rispetto al primato stagionale di 10.14 siglato a Savona e così prosegue la rincorsa verso il personale di 10.03 e il muro dei dieci secondi: “Sono abbastanza soddisfatto, pian piano miglioriamo – le parole del velocista allenato da Paolo Camossi – ogni volta cerco di fare meglio dei miei limiti, ma diamo tempo al tempo, mi conosco, so che ho bisogno di gareggiare parecchio per trovare la forma perfetta e la tecnica migliore, ma è certamente un 10.10 che mi dà positività. L’anno scorso, quando ho corso 10.10 qui, venivo già da due mesi e mezzo abbondanti di gare e avevo già testato la macchina. Quest’anno posso dire di aver già fatto il miglior esordio di sempre con 10.21 a Rieti, poi il 10.14 di Savona, quindi la buona gara di oggi: sta andando tutto per il verso giusto”.

Jacobs prosegue l’analisi, ai microfoni di Atletica TV: “C’era tanta umidità ma questo non ha influito – spiega -. In batteria mi sono sentito troppo ‘stretto’ in partenza, meglio in finale l’uscita dai blocchi, e poi sul lanciato mi sono piaciuto. Contento anche per il 10.36 di Federici, vuol dire che il movimento della velocità azzurra sta andando forte e sarà un bel problema per il prof. Di Mulo scegliere il quartetto della 4×100”. Il 25enne ha annunciato anche il prossimo impegno agonistico: martedì 11 agosto a Turku, in Finlandia.

(fonte@fidal.it)(foto@Colombo/Fidal)