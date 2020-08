Ostia, lite tra pregiudicati finisce a colpi di pistola

Ostia – Uno gli lancia vasi di fiori dal balcone di casa, l’altro per tutta risposta gli spara con la pistola.

È successo intorno alle ore 16,00 di oggi, sabato 1° agosto. arebbero stati esplosi durante una lite tra due pregiudicati gli spari in strada, alle case comunali di via Vasco de Gama 142.

È quanto ricostruito dalla polizia. La lite è nata tra due pregiudicati per droga e rapina. In particolare uno avrebbe lanciato vasi e altri oggetti dal balcone verso l’altro che era in strada e ha sparato. Dai primi accertamenti sembra siano stati esplosi almeno 8 colpi.

L’arma, una semiautomatica, è risultata rubata. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica per accertare se il fermato abbia sparato puntando al balcone dove si trovava l’altro o a scopo intimidatorio. Al momento non risultano feriti.