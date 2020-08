“Santa E-Bike” arriva il nuovo servizio di biciclette elettriche in sharing per Santa Severa

Santa Marinella – Parte il primo agosto il nuovo servizio di Bike sharing elettrico a Santa Severa. Santa E-Bike è un servizio voluto e finanziato dal Comune di Santa Marinella e che rappresenta un rivoluzionario sistema di mobilità dolce che vede protagoniste le aziende e le amministrazioni pubbliche del territorio, in completo accordo sulla necessità di dotare Santa Severa, una delle zone balneari più frequentate del Lazio, di un servizio di sharing avveniristico e funzionale, già sperimentato con successo in altre località.

A promuovere l’iniziativa tra le varie realtà pubbliche e private la Rete d’Impresa “Cantieri attivi” che si occuperà di gestire il servizio e le E-Bike. Il progetto è ideato e realizzato da due aziende leader nel panorama dello sharing: Green Action e On -Electric Sharing Mobility. Le società, già impegnate in diversi progetti pubblici in Italia e all’estero, collaborano con gli enti pubblici locali e le realtà imprenditoriali per una buona riuscita del servizio.

“Il progetto – spiega il Sindaco Tidei – sarà presto condiviso della Regione Lazio che ha deciso di incrementare l’investimento e a breve ci saranno stalli al Castello e alla stazione, oltre ai 5 point di noleggio e di scambio dei veicoli. Hanno dato piena disponibilità ad accogliere le nuove E-Bike lo stabilimento balneare “Le due Baie”, la pizzeria “Maletta”, il bar “Baranoda”, la Pastry Shop “Cattive compagnie” e il negozio di biciclette “Lello cicli”, storiche attività imprenditoriali di Santa Severa.

In un secondo step, previsto per la metà di agosto, il servizio sarà potenziato con infrastrutture di rilascio per E-Bike: Brick Box, stazioni di bike sharing assimilabili a distributori automatici di biciclette, proteggeranno i veicoli da intemperie e atti vandalici e daranno piena automazione al servizio. Gli stalli, 10 per ogni postazione, saranno posizionati presso il Castello di Santa Severa e la Stazione.

Per la nostra amministrazione è un passo importantissimo verso il futuro, verso l’eco sostenibilità e soprattutto verso lo sviluppo turistico del territorio e per questo si ringraziano tutte le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa ed hanno svolto un ruolo importante per il raggiungimento di questo risultato, a dimostrazione dello spirito di reciproca collaborazione tra ente e operatori di categoria”.

Le E-bike, con batterie Samsung 36v – 10Ah agli ioni di litio, potenti e performanti, consentiranno agli utenti di spostarsi agevolmente su tutto il territorio senza dover ricorrere alla propria automobile. Le fat bike sono prodotte e distribuite da V-ITA Spa, un’azienda italiana. I veicoli, realizzati in lega di alluminio di alta qualità, dotati di cambio posteriore Shimano e motore brushless di ultima generazione da 250w, sono pronte a offrire un’autonomia fino a 40 chilometri in completo comfort e affidabilità.