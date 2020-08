Stretta sulla movida, denunce e sanzioni ai locali fra Ostia e Fregene

Continua con grande impegno l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia per la prevenzione e la repressione dei reati in genere. Nelle ultime ore, anche con la collaborazione del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità e del Gruppo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, nell’ambito dei servizi per il monitoraggio della cosiddetta movida, sono stati controllati numerosi esercizi pubblici e molteplici stabilimenti balneari, elevando varie contravvenzioni inerenti le inottemperanze alle attuali disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, nonché le violazioni alla normativa in materia alimentare.

Le verifiche sugli esercizi commerciali dei Carabinieri si sono focalizzate principalmente su circa 40 attività ubicate tra Ostia e Fregene. Nel corso dell’operazione sono state rilevate 4 violazioni amministrative in relazione alla carenza delle norme igieniche e inottemperanze dettate dall’attuale normativa anti-contagio.

Durante tali controlli sono stati anche denunciati 2 titolari responsabili di altrettante attività di vendita di generi alimentari, per aver somministrato bevande alcoliche ben oltre le ore 22,00. Le sanzioni elevate ammontano complessivamente a quasi 5.000 euro.

(Il Faro online)