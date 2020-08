Virginia Raggi: “Ex Gil di proprietà comunale” ma è una non notizia

Ostia – Ex Gil, un post della sindaca Virginia Raggi rilancia il tema della struttura che beneficia di un finanziamento di 13 milioni di euro che resta al palo in attesa di essere utilizzato.

Sul suo profilo facebook, Virginia Raggi ha salutato con entusiasmo una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Questo il testo: “Voglio riferirvi un’ottima notizia per la città e per le casse capitoline. Due immobili del patrimonio ex Gil, poi trasferito alla Regione Lazio, situati in viale Adriatico e in Corso Duca di Genova presso Ostia Lido restano nelle disponibilità di Roma Capitale.

La Corte d’Appello di Roma ha infatti accolto le istanze dell’Amministrazione capitolina dichiarando di fatto la nullità della sentenza di primo grado e nel merito respingendo la domanda risarcitoria e di restituzione di immobili adibiti a scuole da parte della Regione Lazio. Viene infatti riconosciuto l’utilizzo per pubblica utilità delle due strutture da parte di Roma Capitale.

La richiesta risarcitoria della Regione, pari a quasi 100 milioni di euro, a carico di Roma Capitale è stata annullata: risorse che potremo reinvestire a beneficio dei servizi per i cittadini”.

Ora c’è da chiedersi cosa cambia questa sentenza, considerato che ben tre anni fa (settembre 2017) sotto il commissario Domenico Vulpiani la stessa Raggi ha firmato il protocollo d’intesa con Ministero della Giustizia e Regione Lazio per la riapertura dell’Ufficio del Giudice di Pace. Si celebrava l’avvenuto finanziamento giugno 2017) per la ristrutturazione dell’ex Gil ed anche quello è arrivato: 13 milioni di euro dal Governo. E il X Municipio ha mosso anche gli atti preliminari per la gara d’appalto relativa.

Nel frattempo il Municipio ha deciso di trasferire nell’ex scuola anche il gruppo di Polizia locale gruppo X Mare. E il 31 gennaio scorso era proprio il Municipio a segnalare l’avvenuta cessione dell’area da parte della Regione Lazio.

Ma se il X Municipio e il Comune di Roma hanno fatto previsioni e atti amministrativi sull’ex Gil, non era forse certo che fosse nella sua disponibilità e quindi non più di proprietà della Regione Lazio?