Anzio, travolto in mare da un gommone: disperso un 51enne di Ardea

È finita in tragedia quella che doveva essere una tranquilla giornata di mare ad Anzio. Un uomo di Ardea è stato investito da un gommone nel pomeriggio di sabato 1 agosto, ma non c’è traccia del corpo. La vittima di 51 anni si era appena tuffata in acqua dalla sua barca a vela in zona Lido dei Pini.

A bordo del gommone, guidato da un 17enne di Aprilia, c’era un gruppo di cinque ragazzi adolescenti che spaventati dall’incidente hanno allertato subito le Forze dell’Ordine. Sul posto è intervenuto il personale della Capitaneria di porto di Anzio, guidato da Luca Giotta, i Carabinieri di Anzio, un elicottero e un mezzo del 118. Nonostante le ricerche siano in corso da oltre 24 ore, l’uomo risulta ancora disperso.

Anche se i giovani con il gommone sono transitati in una zona accessibile, la posizione del ragazzo alla guida è al vaglio degli investigatori.

(Il Faro online)