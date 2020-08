Covid 19 a Sabaudia, caso indice dalla Spagna: avviato il conctat tracing

Sabaudia – L’Unità di Crisi della Regione Lazio è a lavoro a Sabaudia per circoscrivere i casi di contagio da Covid 19. Nel giro di pochissimo, due giorni, nella cittadina è stato allarme per la diffusione del coronavirus. Una situazione di allerta dovuta alla presenza di due casi positivi, il bagnino originario di Latina ma in servizio su una spiaggia della città delle dune e un suo collega.

In breve sono stati chiusi tre locali. Attività commerciali e balneari costrette ad abbassare le saracinesche nel pieno della stagione balneare. Ma la priorità è circoscrivere i contagi e l’Asl si sta adoperando in tal senso intanto con una campagna di “Contact tracing”, in italiano “traccia dei contatti” con i quali i due bagnini sono entrati in relazione per procedere ai tamponi ed eventualmente predisporre la quarantena per quanti dovessero risultare positivi.

Di recente i casi riscontrati sono tre a Sabaudia e due a Latina. Ma l’Azienda sanitaria locale ritiene che “il caso indice molto probabilmente è una persona proveniente dalla Spagna”. Gli accertamenti vanno avanti. Mentre per le attività sono state disposte sanificazioni, oltre ai tamponi dell’altro personale impegno nelle tre attività. Tutto per poter riprendere a lavorare il prima possibile.

Il livello di attenzione resta alto e resta l’invito quanti sono entrati in contatto con le persone colpite da covid 19 a “contattare l’Asl di Latina o il numero verde 800 118 800”. Misure a scopo preventivo finalizzate a circoscrivere la diffusione del virus.