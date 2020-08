Emergenza Covid-19 e Protezione Civile, sul litorale laziale cuore e sacrifici

Non hanno le ali, eppure possono essere davvero considerati degli angeli: parliamo degli uomini della Protezione Civile, volontari che troviamo presenti in ogni emergenza: alluvioni, terremoto, incendi e – in questi ultimi tempi – pandemia.

Contro il Covid-19 infatti, gli uomini della Protezione Civile hanno rivestito un ruolo di primo piano: da quando il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da coronavirus, al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, è stato affidato il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale.

Le principali azioni coordinate dal Capo del Dipartimento sono state indirizzate al soccorso e all’assistenza della popolazione interessata dal contagio, al potenziamento dei controlli nelle aree aeroportuali e portuali, in continuità con le misure urgenti già adottate dal Ministero della Salute, al rientro in Italia dei cittadini che si trovavano nei Paesi a rischio e al rimpatrio dei cittadini stranieri nei Paesi di origine esposti al rischio.

Il tutto senza dimenticare mai le attività sui rischi, che compongono il normale campo di attività della Protezione civile. Terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, incendi. Rischi naturali cui si sommano a quelli legati alle attività dell’uomo, che contribuiscono a rendere fragile il nostro territorio.

Previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, contrasto e superamento dell’emergenza e mitigazione del rischio sono le attività di protezione civile individuate dalla legge istitutiva del Servizio Nazionale.

Obiettivi principali di queste attività – che il Dipartimento indirizza, promuove e coordina in collaborazione con i governi regionali e le autonomie locali – sono la tutela delle persone e la salvaguardia del territorio.

L’attività di previsione – svolta con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti – mira a valutare gli scenari di rischio e, quando possibile, a preannunciare, monitorare, sorvegliare e vigilare gli eventi e i livelli di rischio attesi.

Allertamento, pianificazione, formazione, diffusione della conoscenza della protezione civile, informazione alla popolazione, esercitazioni e applicazione della normativa tecnica sono i principali strumenti di protezione civile per la prevenzione dei rischi sul territorio e hanno l’obiettivo di evitare o limitare i danni in caso di emergenza.

L’attività di soccorso consiste, invece, nell’insieme degli interventi di prima assistenza alle popolazioni colpite. Il superamento dell’emergenza, infine, consiste nell’insieme delle iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nei territori colpiti.