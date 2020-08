Fiumicino, Coronas replica a Nardozi: “Fa il pesce in barile”

Fiumicino – “Il consigliere Nardozzi come sempre prende fischi per fiaschi o fa finta di non capire. La questione del palazzo comprato dal comune verte su due temi principali: il costo dell’operazione (che è di circa 7,75 ml di euro per l’acquisto di immobili che secondo le stime pre-covid erano valutate tra i 1750 e i 1800 euro e che invece il Comune ha pagato oltre 1900 euro al metro quadro: cifra fuori mercato considerando che oggi, per questa tipologia di immobili, il prezzo si è considerevolmente ridotto e non dovrebbe essere aumentato) e l’acquisizione di locali ad uso commerciale (Bar), che nulla hanno a che vedere con le esigenze del Comune”.

Con queste parole il capogruppo di Forza Italia e membro della commissione bilancio, Alessio Coronas, replica alle dichiarazioni del presidente della commissione Bilancio, sulla acquisizione degli immobili da parte del Comune.

“Inoltre ricordiamo che alle richieste di chiarimenti del Centrodestra su questi punti nessuno ha voluto dare risposta. Detto questo nessuno ha messo in discussione l’opportunità di procedere all’acquisto dei locali degli uffici per i quali veniva pagato l’affitto dal comune; il punto è che sono costati alle casse del comune (quindi ai cittadini di Fiumicino) più di quello che attualmente valgono.

Appare evidente che la scelta è stata quantomeno ardita, tenendo conto che ancora non si riescono a trovare i tre milioni di euro necessari per installare a Isola Sacra le idrovore per il superamento dei vincoli idrogeologici e la relativa messa in sicurezza dell’intera comunità isolana o magari per acquistare le case Erp di via Berlinguer per dare risposte ai cittadini con alloggi sociali”