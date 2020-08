Fiumicino, Nardozi replica a Baccini sull’immobile di piazza Carlo Alberto dalla Chiesa

Fiumicino – “Baccini continua a far finta di non sapere che nell’immobile acquisito a patrimonio del Comune in piazza Carlo Alberto dalla Chiesa già sono operativi da anni gli uffici della Polizia locale, della Fiumicino Tributi e degli assessorati Servizi sociali e Scuola“. Lo dichiara il presidente della Commissione Bilancio Giampaolo Nardozi.

Continua volutamente, inoltre, a ignorare, nonostante l’evidenza dei fatti, che con l’acquisizione il Comune andrà a risparmiare circa 200 mila euro l’anno di affitti passivi, costo che ora non sarà più a carico delle casse comunali.

Inoltre, questo investimento permetterà di ridurre in maniera considerevole la spesa corrente del Comune, con conseguente vantaggio per la sua solidità patrimoniale.

Si tratta di scelte oculate da parte di questa Amministrazione e soprattutto a vantaggio della cittadinanza, cosa di cui il consigliere Baccini, che si preoccupa tanto dei risparmi dell’ente, dovrebbe gioire”.