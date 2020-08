Infernetto, maledetto incrocio: due brutti incidenti in sedici ore

Infernetto – Si conferma un incrocio micidiale quello tra via Ermanno Wolf Ferrari e viale di Castel Porziano: nel giro di appena sedici ore si sono registrati due sinistri, molto spettacolari ma per fortuna senza gravi danni per gli automobilisti. La segnaletica sbiadita e l’imprudenza dei guidatori sono sul banco degli accusati riguardo all’origine degli scontri.

Il primo incidente si è verificato intorno alla mezzanotte. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via di Castel Porziano e via Ermanno Wolf Ferrari e ha coinvolto due autovetture, una delle quali si è capottata. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre dagli abitacoli i feriti, tutti giovani, che, però, hanno riportato solo lievi contusioni medicate al Pronto soccorso dell’ospedale Grassi. Via Wolf Ferrari è stata chiusa alla circolazione per consentire i soccorsi e i rilievi da parte della Polizia locale.

Il secondo incidente, al quale si riferiscono foto e video, si è registrato intorno alle 16.30. Due auto, una Ford C-Max proveniente da Via Dobbiaco in direzione Via Ermanno Wolf Ferrari, e una Fiat Punto proveniente da Viale di Caste Porziano, si sono scontrate con violenza.

In seguito al fortissimo impatto, sia la Ford, precipitata rovinosamente nel canale che si trova di fianco a Viale di Castel Porziano, che la FIAT Punto, si sono pesantemente danneggiate. Accorsa immediatamente, l’ambulanza dell’ARES 118; il personale sanitario ha fortunatamente verificato che entrambi i conducenti alla guida dei due veicoli, erano miracolosamente illesi. Sono in osservazione, invece, due bambini coinvolti nell’incidente e trasportati in ospedale.

Per Polizia municipale, vigili del fuoco e carro attrezzi, giunti sul posto per i rilievi e la rimozione dei veicoli, sono occorse diverse ore. La Ford come visibile dalle foto scattate alle 19, si trova ancora nel canale in attesa di un intervento di rimozione più complicato.

Come mostra il video, la segnaletica orizzontale all’incrocio è pressochè invisibile: la vernice è sbiadita ed è difficile riconoscere il segnale di stop che riguarda i veicoli che provengono da via Ermanno Wolf Ferrari e da via Dobbiaco. Ovviamente, ciò non riduce le responsabilità degli automobilisti che non si fermano in corrispondenza dell’incrocio valutando la situazione con prudenza.