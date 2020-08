Nuovo colpo di mercato in casa Ostiamare: Lisari in biancoviola

Ostia – La Società biancoviola è lieta di ufficializzare l’arrivo, all’Anco Marzio, di Alessandro Lisari. Il talentuoso difensore, classe ’96, reduce dall’esperienza vissuta con il Pomezia, si presenta con parole meravigliose nei confronti del club lidense ed è pronto a dare un contributo importante al neo mister Massimo Bonanni in questo nuovo progetto:

“Emozione grandissima approdare in una piazza importante come Ostia. Credo sia il sogno di tanti ragazzi di vestire una maglia così importante e prestigiosa. Ci siamo cercati a vicenda, con il Direttore, e alla fine si è concluso l’accordo. Il matrimonio si è fatto, e ne sono davvero felice“.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma e poi protagonista con la Vigor Perconti, con due scudetti giovanili vinti, ha indossato anche la maglia del Ladispoli, oltre a quella del Pomezia, tra le due esperienze più importanti, prima di questo emozionante nuovo step, in biancoviola:

“Non vedo l’ora di essere in campo, e di iniziare davvero questa nuova avventura. Ho conosciuto il mister e ho visto grande convinzione e grande voglia di fare bene, per un progetto che si rivela affascinante e tutto da vivere. Sono felice di ritrovare calciatori che conosco e che apprezzo, che ho incontrato come D’Astolfo e Vasco, e Nanni, con il quale ho vissuto anche una breve esperienza insieme“.

Obiettivi chiari per Alessandro Lisari:

“Vengo per confermarmi in una grande Società. Sono determinato e con tanta voglia di togliermi delle belle soddisfazioni insieme ai nuovi compagni. Ultimo messaggio per i tifosi: Seguiteci, daremo sempre il massimo“.

Un Lisari carico come non mai. Un nuovo Gabbiano pronto a dare una mano alla causa biancoviola.

(Riccardo Troiani – Ufficio Stampa Ostiamare Lidocalcio)