Pomezia, la mozione di Mengozzi: “Sistemare subito la pista ciclabile del Querceto”

Pomezia – “Ho presentato una mozione per chiedere un intervento urgente di sistemazione alla pista ciclabile del Querceto. Le condizioni del manto sono indecenti. Non a caso buona parte dell’area è interdetta, inaccessibile”. Lo dichiara Stefano Mengozzi, consigliere comunale del Pd di Pomezia.

“Per quanto tempo deve rimanere in queste condizioni? – prosegue il Consigliere – È un atteggiamento giusto costruire nuove piste ciclabili (via Varrone) e intanto lasciar morire quelle già esistenti? Le polemiche non mi piacciono, davvero, ma dobbiamo cercare di essere utili alla città. È questo il nostro compito, anche accendendo i riflettori su ciò che non funziona”.

(Il Faro online)