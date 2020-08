Roma, cinghiali al fresco sotto il nasone: e la foto diventa virale

Roma – Si riposano al fresco sotto l’acqua che sgorga dal nasone: un residente scatta una foto che diventa subito virale. Protagonisti dell’immagine infatti sono tre piccoli cinghiali che cercano riparo dalla calura estiva approfittano di una fontanella in via di Decima, angolo via Calcutta, nel quartiere Eur Torrino.

La foto è di Samanta Peppe ed è stata postata sul gruppo Facebook “Sei di Mostacciano se…”. Sarebbe un’immagine bucolica, se non rievocasse l‘annoso problema della presenza dei cinghiali nelle aree metropolitane.

Sotto il post infatti si sono scatenati i commenti dei residenti che lamentano l’assenza delle istituzioni e dei controlli: da un lato c’è chi paventa l’irreparabile e sottolinea come la presenza di questi animali non sia possibile in un contesto urbano, dall’altro c’è chi invoca la presenza della Protezione animali e di interventi volti a preservare il loro habitat originario.

Quello che resta evidente, al di là di ogni possibile considerazione, è che il caldo e l’afa di questi giorni non stanno risparmiando veramente nessuno.