Santa Severa, tutti gli spettacoli e i laboratori per bambini e famiglie da agosto a settembre

Santa Marinella – Oltre agli appuntamenti del Festival Sere d’estate al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale Laziocrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, durante tutto periodo estivo da agosto fino a settembre sono in programma molte attività per bambini, ragazzi e per tutta la famiglia.

I laboratori naturalistici sono organizzati dalla Direzione Parchi e aree protette con la Riserva di Macchiatonda, Monumento naturale di Pyrgi e Cooperativa sociale Mille e una notte. Tutti gli spettacoli e i laboratori sono all’aperto, ed è garantito il distanziamento sociale previsto per il contenimento del Covid 19. Gli eventi speciali del castello di Santa severa sono sostenuti da Poste Italiane.

Mostre e spettacoli di agosto

Da sabato 1 agosto nei nuovi spazi polifunzionali sopra il Battistero, recentemente restaurati, è visitabile la mostra “Non vogliamo altri eroi” di Domenico Pellegrino organizzata dalla Fondazione Maimeri a cura di Andrea Dusio dedicata ai supereroi rivisitati in chiave pop art, dall’Uomo ragno a Captain America, una mostra che integra e si integra con le opere esposte, sculture che diventano guerrieri o salvatori di un presente reale pieno di pericoli ed insidie che saranno visibili anche come installazioni diffuse all’interno del borgo. Ingresso incluso nel biglietto di ingresso al castello

giovedì 6 agosto, Il gatto con gli stivali, ore 21.00. Può un semplice gatto, con l’astuzia ed un paio di stivali diventare ricco e famoso? Certo, che può! Ma l’astuzia, il coraggio, la fantasia (e il paio di stivali) nulla possono senza l’aiuto dei bambini del pubblico. La sfida è quella di raccontare una favola classica senza cambiare una virgola, ma stupendovi – e stupendoci – con una messa in scena piena di sorprese. Alla fine della favola, torneremo ai due protagonisti, due semplici facchini, stupiti ed increduli di quanto hanno creato, tra scatole, pacchi e scatolette.Un carosello di personaggi e burattini, di musica e canzoni, di risate ed avventure, in un ritmo crescente ed entusiasmante. Compagnia Teatro Verde – Roma TECNICA: teatro d’attore – burattini – oggetti Età: 4-10 anni. Ingresso a pagamento

giovedì 20 agosto spettacolo per famiglie Musi lunghi e nervi tesi, ore 21.00. Quanto è attuale parlare di gentilezza oggi? In una società dove relazionarsi è un problema anziché una risorsa, nasce questo spettacolo che indaga le emozioni scaturite dai rapporti umani, partendo proprio da quelle negative. Musi Lunghi e Nervi Tesi è un paese dove tutte le persone sono arrabbiate e maleducate: questo sentimento è così normale che finisce per essere il modo naturale in cui le persone si rapportano. Uno spettacolo d’attore, pieno d’ironia e divertenti gag, in cui la maleducazione e l’aggressività si manifestano con connotati grotteschi su cui poter ridere per comprenderne l’effettiva natura “alterata” e ritrovare la gentilezza. Ingresso a pagamento

Laboratori della natura e Archeotrekking di agosto

Venerdì 7 agosto Taccuini in spiaggia ore 16.30, 18.00 e 19.10. Laboratorio naturalistico dedicato alle esplorazioni e ai disegni naturalistici lungo la spiaggia. destinatari: bambini dai 7 anni in su (accompagnati da un adulto) durata: 80′, appuntamento: ingresso riserva Macchiatonda. Ingresso gratuito

Da sabato 8 a domenica 23 agosto, tutte le settimane, sabato e domenica alle ore 17.45 Archeotrekking da Macchiatonda a Pyrgi. Percorso tra la Riserva di Macchiatonda, il monumento naturale di Pyrgi, il Castello di Santa Severa, l’Antiquarium, il museo civico del mare e della navigazione antica e i laboratori della natura destinatari: famiglie durata: 4h indicazioni per la visita: scarpe da trekking, binocolo, taccuino, macchina fotografica appuntamento: ingresso riserva Macchiatonda. Attività gratuita, da acquistare il biglietto di ingresso al castello per la visita ai Musei.

sabato 8 agosto Giochi tra pattern forme e colori ore 16.30, 18.00 e 19.10. Laboratorio naturalistico dedicato alle esplorazioni e ai disegni naturalistici sulla spiaggia destinatari: bambini dai 7 anni in su (accompagnati da un adulto) durata: 80′ appuntamento: presso La riserva Macchiatonda. Ingresso gratuito

da venerdì 7 a domenica 30 agosto, tutte le settimane dal venerdì alla domenica, alle 17.15 e 19.45 Il meraviglioso mondo degli uccelli, laboratorio naturalistico, con un percorso che inizia da un uovo con guscio e finisce tra piccoli grandi pennuti, tra piumaggi iridescenti, penne silenziate, becchi adunchi e zampe palmate. A seguire Il meraviglioso mondo degli insetti ore 19 e 21.15. Laboratorio naturalistico: la storia di animali invertebrati a 6 zampe e muniti di ali che hanno saputo colonizzare il mondo, al di fuori del mare. Scopriamo insieme farfalle, coleotteri, insetti stecco, api, vespe e libellule destinatari: bambini dai 7 anni in su durata: 45′.,appuntamento: piazzale delle due Chiese del Castello di Santa Severa. Ingresso gratuito

domenica 9 agosto, Le scatole delle meraviglie, alle ore 16.30, 18.00 e 19.10. Laboratorio naturalistico dedicato alle esplorazioni e ai disegni naturalistici sulla spiaggia. Un viaggio tra passato e presente per portarsi a casa un po’ di natura, lasciandola dov’è. Destinatari: bambini dai 7 anni in su (accompagnati da un adulto) durata: 80′. appuntamento: ingresso riserva Macchiatonda. Ingresso gratuito

da venerdì 7 a domenica 30 agosto, Tracce di vita lungo la spiaggia ore 18.00 e 20.30. Laboratorio naturalistico: camminando lungo la spiaggia si può trovare di tutto. Le onde spiaggiano i resti o le tracce di molti abitanti del mare, purtroppo anche le plastiche e le microplastiche, nostre grandi invenzioni destinatari: bambini dai 7 anni in su durata: 45′. appuntamento: piazzale delle due Chiese del Castello di Santa Severa. Ingresso gratuito

Laboratori della natura e Archeotrekking di settembre

Venerdì 4 settembre, Tracce di vita lungo la spiaggia ore 18.00 e 20.30 Laboratorio naturalistico: camminando lungo la spiaggia si può trovare di tutto. Le onde spiaggiano i resti o le tracce di molti abitanti del mare, purtroppo anche le plastiche e le microplastiche, nostre grandi invenzioni destinatari: bambini dai 7 anni in su durata: 45′. appuntamento: piazzale delle due Chiese del Castello di Santa Severa. Ingresso gratuito

Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, Il meraviglioso mondo degli uccelli, alle 17.15 e 19.45. Laboratorio naturalistico, un percorso che inizia da un uovo con guscio e finisce tra piccoli grandi pennuti, tra piumaggi iridescenti, penne silenziate, becchi adunchi e zampe palmate a seguire Il meraviglioso mondo degli insetti, ore 19 e 21.15. Laboratorio naturalistico: la storia di animali invertebrati a 6 zampe e muniti di ali che hanno saputo colonizzare il mondo, al di fuori del mare. Scopriamo insieme farfalle, coleotteri, insetti stecco, api, vespe e libellule destinatari: bambini dai 7 anni in su durata: 45′. appuntamento: piazzale delle due Chiese del Castello di Santa Severa. Ingresso gratuito

Da sabato 5 settembre a domenica 20 settembre ore 17.45 tutte le settimane il sabato e la domenica alle ore 17.45 Archeotrekking da Macchiatonda a Pyrgi. Percorso tra la Riserva di Macchiatonda, il monumento naturale di Pyrgi, il Castello di Santa Severa, l’Antiquarium, il museo civico del mare e della navigazione antica e i laboratori della natura destinatari: famiglie durata: 4h indicazioni per la visita: scarpe da trekking, binocolo, taccuino, macchina fotografica appuntamento: ingresso riserva Macchiatonda. Attività gratuita, da acquistare il biglietto di ingresso al castello per la visita ai Musei.

Sabato 5 e domenica 6 settembre, Un giorno nella Preistoria: dal fuoco al vaso, ore 18.00 e 20.30 Un laboratorio per scoprire e provare a ripetere alcuni dei principali passi dei primi Ominidi. Provare l’emozione di creare un piccolo vaso come lo fecero i primi nostri antenati. destinatari: bambini dai 7 anni in su durata: 45′ appuntamento: piazzale delle due Chiese del Castello di Santa Severa. Ingresso gratuito

Venerdì 11, sabato 12, domenica 13, venerdì 18, sabato 19, domenica 20 settembre, Un mare di conchiglie ore 19.00 e 21.15. Laboratorio naturalistico: alla scoperta delle protezioni variopinte e dalle mille forme di bivalvi e gasteropodi. Un’esperienza per scoprire di più sulle conchiglie dei nostri mari ma anche dei mari tropicali. destinatari: bambini dai 7 anni in su durata: 45′, appuntamento: piazzale delle due Chiese del Castello di Santa Severa. Ingresso gratuito

Venerdì 11 e sabato 12 settembre, Alla scoperta della vita nell’alveare ore 18 e 20.30. Un laboratorio per riconoscere le api, scoprire la loro società e i loro “prodotti” e provare l’emozione di costruire una candela di vera cera d’api, destinatari: bambini dai 7 anni in su, durata: 45′, appuntamento: piazzale delle due Chiese del Castello di Santa Severa. Ingresso gratuito

Venerdì 11 e venerdì 18 settembre, Taccuini in spiaggia, ore 16.30, 18.00 e 19.10 Laboratorio naturalistico dedicato alle esplorazioni e ai disegni naturalistici lungo la spiaggia. destinatari: bambini dai 7 anni in su (accompagnati da un adulto) durata: 80′. appuntamento: ingresso riserva Macchiatonda Ingresso gratuito

Venerdì 11, sabato 12, domenica 13, venerdì 18, sabato 19 settembre: Un giorno nella Preistoria: dal fuoco ai primi gioielli ore 17.15 e 19.45 Un laboratorio per scoprire e provare a ripetere alcuni dei principali passi dei primi Ominidi. Provare l’emozione di creare un piccolo gioiello come fecero i primi uomini del Neolitico destinatari: bambini dai 7 anni in su durata: 45′ appuntamento: piazzale delle due Chiese del Castello di Santa Severa. Ingresso gratuito

Sabato 12 e sabato 19 settembre, Giochi tra pattern forme e colori ore 16.30, 18.00 e 19.10 Laboratorio naturalistico dedicato alle esplorazioni e ai disegni naturalistici sulla spiaggia destinatari: bambini dai 7 anni in su (accompagnati da un adulto) durata: 80′ appuntamento: presso La riserva Macchiatonda. Ingresso gratuito

Domenica 13 e domenica 20 settembre, Le scatole delle meraviglie, alle ore 16.30, 18.00 e 19.10 Laboratorio naturalistico dedicato alle esplorazioni e ai disegni naturalistici sulla spiaggia. Un viaggio tra passato e presente per portarsi a casa un po’ di natura, lasciandola dov’è. Destinatari: bambini dai 7 anni in su (accompagnati da un adulto) durata: 80′. appuntamento: ingresso riserva Macchiatonda. Ingresso gratuito.

