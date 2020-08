Scuole romane, Massaro: “Aree esterne degradate, intervenire per garantire sicurezza”

Roma – “Le aree esterne di molte scuole romane sono visibilmente prive di manutenzione, tra erba incolta, alberi non potati e mancanza di pulizia”. Denuncia Pietrangelo Massaro, vice coordinatore Forza Italia Roma.

“I dirigenti scolastici e le famiglie – spiega Massaro – sono giá molto preoccupati per la situazione generale della scuola e pertanto lo stato di degrado dei cortili dei plessi scolastici rappresenta un ulteriore motivo di disagio, soprattutto in considerazione della possibilità che tali aree vengano utilizzate per l’attività didattica“.

“Il Comune – conclude Massaro – deve provvedere quanto prima ad una attività preventiva di manutenzione delle succitate aree, per garantire la sicurezza delle scuole della Capitale“.