Tpl, cambiano le linee bus urbane in occasione del “Natale di Civitavecchia”

Civitavecchia – In occasione dei festeggiamenti per il “ Natale di Civitavecchia”, i giorni 2/6/8/14 e 15 agosto 2020 dalle ore 18:00 le linee urbane subiranno le seguenti modifiche:

Linea A, partenza Capolinea Porticciolo “Riva Traiano”: dalle ore 17:30 effettuerà il normale percorso sino alla Stazione FF.SS., per poi ritornare su Via Crispi, proseguire per Via Roma, Via Isonzo, Via Tarquinia e proseguire per il normale percorso;

Linea A, partenza Capolinea Borgata Aurelia: dalle ore 18:10 dopo Via Tarquinia prosegue per Via Isonzo, Via Crispi, Stazione FF.SS. e continua con il normale percorso;

Linea B, dalle ore 17:50 dopo la partenza dal Capolinea Stazione Ff.Ss. percorre Via Crispi, Viale Guido Baccelli e prosegue con il normale percorso;

Linea D, dalle ore 17:50 partenza dal Capolinea Stazione Ff.Ss.: percorre Via Crispi, Via Roma, Via Terme Traiano e prosegue con il normale percorso;

Linea D, partenza dal Casaletto Rosso: effettua normale percorso fino a Via Terme di Traiano per poi proseguire su Via Roma, Via Crispi e Stazione Ff.Ss. ;

Linea F, dalle ore 17:20 giunto a Via Terme Traiano passa per Via Roma, Via Crispi e prosegue con il normale percorso. (La domenica ed i festivi il percorso variato inizia dalle ore 18:10).

