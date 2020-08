Anagni Calcio, confermato Luigi Dolce: “Felice di restare in una grande squadra”

Anagni – Si comunica che la società Città di Anagni Calcio rinnova la fiducia al giovane centrocampista classe ’00 Luigi Dolce che per il quarto anno consecutivo vestirà biancorosso. Ecco le sue parole dopo la conferma: “Sono felicissimo di continuare a far parte di questa grande squadra e ringrazio il direttore, il mister e tutta la società per aver contato anche quest’anno su di me per un progetto così ambizioso“.