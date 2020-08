Cassa Rurale Pontinia, Nasta: “Non saremo una comparsa”

Pontinia – A Pontinia si lavora farsi trovare pronti all’inizio del campionato di pallamano femminile Serie A Beretta, che partirà il 12 settembre e che vedrà il Cassa Rurale Pontinia impegnato a Salerno.

Il nuovo coach della formazione pontina è Giovanni Nasta, 55 anni, di Salerno, che quindi si troverà a esordire proprio nella sua città natale. «Sono un tipo fiducioso e, pur essendo consapevole che la serie A è molto complicata, ci tengo a dire che non saremo una comparsa e mi aspetto una seconda fase del campionato in crescendo» chiarisce l’allenatore che vanta un’esperienza in panchina di oltre 25 anni, dieci dei quali trascorsi nella massima serie.

Proprio a Salerno ha vinto due scudetti con la squadra femminile, a cui si aggiungono anche tre coppe Italia e quattro Supercoppe, oltre a una decina di scudetti giovanili. «Debuttare subito a Salerno sarà molto bello per me, ovviamente è la mia città e so quanto sia importante e attesa questo match anche perché è il primo dopo una lunga sosta – aggiunge Nasta, che al momento dell’interruzione del massimo campionato femminile era primo in classifica con l’Oderzo – Come sarà la mia squadra? Nel mio obiettivo c’è quello di avere una difesa aggressiva, un rapido sviluppo di gioco d’attacco e poi la possibilità di andare al tiro in prima o seconda fase. Mi aspetto molto dalle giovani giocatrici, penso che se sapranno inserirsi bene nel contesto di squadra che stiamo costruendo avrò la possibilità di avere a disposizione un numero maggiore di rotazioni nell’arco della gara e questo sarebbe un punto di forza importante».

Insieme a coach Nasta ci sarà anche Ciro Iengo, esperto allenatore che supporterà il tecnico anche nel ruolo di preparatore dei portieri. «Con Ciro abbiamo una sintonia importante e so quanto potrà essere utile a me e alla squadra anche sotto il profilo tecnico, mi aspetto molto da lui e credo che sarà un supporto notevole» spiega Nasta.

Marco Gianni sarà un’altro tecnico che darà valore allo staff del Cassa Rurale Pontinia, un allenatore di grande esperienza reduce dall’Olanda dove ha aumentato il suo bagaglio personale. Nello staff tecnico ci sarà anche Alessandro Giorgi che avrà il ruolo di preparatore atletico, anche lui è un altro importante professionista con un passato di atleta di alto livello sulla pista d’atletica. «Penso che il mio staff potrà dare un supporto decisivo in questa stagione – conclude Nasta – mi piace lavorare molto anche nell’ambito del match analyst, penso che gestire e programmare con un riscontro statistico sia una mossa vincente e progressivamente conto di poter supportare le giocatrici anche sotto questo punto di vista. Pontinia? Mi sono trovato subito bene con la dirigenza, reputo Mauro Bianchi e Luca Geminiani due persone molto ambiziose ma umili allo stesso tempo, un compromesso da non considerare scontato e che può portarci molto avanti».

(foto@MassimoPica)