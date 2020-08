Ci lascia Raimondo “Mommo” Leonardi, storico edicolante e pioniere di Nuova Ostia

Ostia – Dopo una lunga battaglia contro una brutta malattia, Mommo ci ha lasciato. Raimondo Leonardi, storico edicolante e pioniere del quartiere di Nuova Ostia, si è spento all’età di 75 anni.

Raimondo Leonardi, per l’ambiente dei giornali Mommo, aveva aperto la sua edicola nel 1974 in piazza Gasparri, epicentro del nuovo quartiere costruito da Armellini e nato dall’accordo tra Pci e Dc. Da dietro il suo banco aveva assistito al profondo disagio in cui ha versato per decenni Nuova Ostia, sorta in fretta e furia e rimasta per decenni senza strade asfaltate e persino senza lampioni.

Con la sua edicola ha rappresentato un punto di riferimento e un presidio informativo prezioso. Mentre tutti i negozi chiudevano schiacciati dai disservizi dell’amministrazione pubblica e dal degrado sociale, l’edicola di Leonardi resisteva mantenendo viva la piazza anche d’inverno e nei pomeriggi bui.

Sorriso pronto, carattere schivo, disponibile sempre verso chi avesse bisogno, anche Mommo alla fine ha dovuto trasferirsi per sopravvivere alla crisi dell’editoria. Dal 2000 la sua edicola si trova in via Giuliano da Sangallo, all’ombra dell’ex colonia Vittorio Emanuele III.

I funerali di Raimondo Leonardi si terranno oggi, lunedì 3 agosto, alle ore 11,00 nella chiesa di San Nicola di Bari in via Passeroni. Mommo lascia la moglie Carmen, i figli Giancarlo e Patrizia e la nipote Consuelo. La redazione si unisce al cordoglio di amici e parenti e porge le sue condoglianze ai familiari.