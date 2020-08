Covid-19 a Fregene, sotto osservazione un party in spiaggia con 90 persone

Fiumicino – “I cluster di Sabaudia e Fregene sono legati alla movida e a calo di attenzione. Evitare assembramenti, feste in spiaggia e in discoteca sono elementi essenziali per limitare la diffusione del virus”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Una nota alla quale ha fatto eco l‘assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, che commenta: “A Fregene e Sabaudia cluster dovuti al calo di attenzione e la movida. A Fregene è stato chiuso lo stabilimento ‘Levante’ per una positività (leggi qui), ed è in corso il contact tracing”. Le attenzioni, come fanno sapere dalla Pisana, si stanno concentrando su “una festa in spiaggia con circa 90 persone il 25 luglio”. “Sono assembramenti da evitare – continua D’Amato -. Prosegue inoltre l’indagine epidemiologica a Sabaudia e finora i primi 200 tamponi sono tutti negativi”.

(Il Faro online)