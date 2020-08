Ardea – È una discarica a cielo aperto quella all’ingresso di Ardea, sulla via Laurentina. Il cumulo di rifiuti è ben visibile uscendo dalla via Apriliana, percorrendo un centinaio di metri in direzione Ardea, tra il benzinaio e il supermercato “Conad” ex Magistri.

La discarica sembra dare un “benvenuto” agli automobilisti. A segnalare la situazione è stato un uomo, noto per essere stato per più legislature consigliere comunale.

“Ho segnalato lo scempio ambientale ad un giornalista – dichiara l’uomo -, sperando che lo avrebbe portato all’attenzione dei cittadini e delle autorità preposte, che passando ogni giorno accanto alla discarica non l’hanno ancora notata, anche se appare ad ogni viandante”.

Non solo la discarica è pericolosa in quanto non a norma, ma sono numerose le segnalazioni di persone che gettano ogni tipo di rifiuti nell’area.

“In caso di pioggia questi rifiuti finirebbero in mare aperto o sull’arenile all’altezza del complesso ‘Sabbie d’Oro’ – dichiara a ilfaroonline.it un cittadino del comune -. È possibile che la Municipale, i Carabinieri e gli operatori della concessionaria Igiene Urbana, non si siano accorti di questa discarica? Una cosa è certa: L’area deve essere bonificata, intervenga chi di dovere”.

