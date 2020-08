Fiumicino, Coronas: “Accesso agli atti per constatare la congruità dell’acquisto degli immobili”

Fiumicino – “Partecipare alle commissioni è una scelta politica mentre rispettare i soldi pubblici è un dovere” – lo afferma Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia in merito all’acquisto dei locali del Comune.

“Urbi et orbi abbiamo dichiarato che ormai il Consiglio vota solo debiti fuori bilancio e per questa ragione abbiamo scelto di parlare con i cittadini direttamente, anche attraverso la stampa. Siamo stanchi di assistere a queste penose sceneggiate di soggetti in cerca d’autore.

È noto a tutti che si poteva fare meglio, relativamente all’acquisto degli immobili, perché pagare un immobile più di 7,5 milioni indebitando il comune per i prossimi venti anni a prezzi fuori mercato è indiscutibilmente troppo, considerando che attualmente ci sarebbero altre priorità come l’edilizia sociale.

E soprattutto non riusciamo ancora a capire perché siano stati acquisiti anche locali commerciali e un bar. A questo punto domani il primo atto sarà chiedere l’accesso agli atti per verificare la correttezza della congruità dell’acquisto e se esiste o meno un danno erariale”.