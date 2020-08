Incendio a Fiumicino, sterpaglie in fiamme in via Fontanile di Mezzaluna

Fiumicino – Non conosce sosta il lavoro dei volontari della Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino, in queste ore al lavoro per spegnere l’ennesimo rogo divampato in via Fontanile di Mezzaluna. A bruciare sterpaglie e macchia mediterranea. Le fiamme lambiscono entrambi i lati della strada. Da accertare le cause che hanno dato origine al rogo ma non si esclude l’ipotesi del dolo.

(Il Faro online)