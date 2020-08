Latina, Castaldo: “In pagamento il contributo all’affitto del 2019 per più di 700 famiglie”

Latina – L’Assessore all’urbanistica Francesco Castaldo ha incontrato il Segretario del Sunia, Vitaliano Patriarca, e il Segretario organizzativo della Cgil, Dario D’Arcangelis, in merito alla situazione dello stato di erogazione delle quote relative al Bando del sostegno alla locazione del 2019.

“Allo stato attuale – spiega Castaldo – sono stati emessi dieci atti di liquidazione per una somma complessiva di 1.915. 361,57 euro a fronte di un fondo erogato di 1.972.334,09 euro. I richiedenti ritenuti idonei dalla commissione giudicante, anche in base ai ricorsi effettuati, sono più di 700″.

“Dei dieci atti di liquidazione – prosegue l’Assessore – sono stati già firmati anche i mandati di pagamento e inviati direttamente ai beneficiari. Stiamo provvedendo a superare, per gli ultimi utenti, anche alcune difficoltà relative a errori di compilazione della domanda“.

“Per quanto riguarda il contributo relativo all’annualità del 2020 sono state ammesse a seguito della prima fase istruttoria, circa 800 domande. Gli uffici a partire da lunedì prossimo, provvederanno ad approvare con determina dirigenziale una graduatoria provvisoria che verrà pubblicata per 15 giorni anche per consentire agli esclusi di fare ricorso e presentare la documentazione eventualmente mancante che possa consentire loro di rientrare tra i beneficiari”.

