Fiumicino – “Mentre l’amministrazione si preoccupa solo della riqualificazione del centro, il resto del territorio rimane a secco di manutenzione ordinaria. In Via delle Arti, come in tutto il quartiere di Parco Leonardo in generale, abbiamo una totale assenza di manutenzione.

Marciapiedi impraticabili, oramai non ci cresce l’erba ma arbusti, immondizia ovunque, segnaletica stradale mancante, sono rimasti solo i pali e mancano i cartelli. Tombini sprofondati e mai riparati, solamente segnalati con nastro arancione, e si potrebbe continuare la lista è lunga.

Possibile che ci meritiamo questo? Paghiamo le tasse come gli altri e pretendiamo lo stesso trattamento sig. Sindaco”.

Massimo