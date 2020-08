Neri Village stabilimento regolarmente aperto. Chiuso solo il bar-ristorante

Fiumicino – “E’ importante che non si faccia confusione. I controlli effettuati dalla polizia hanno trovato alcune irregolarità, e per questo hanno deciso la chiusura di 5 giorni. Ma questo non ha nulla a che vedere con lo stabilimento Neri Village e i suoi campi sortivi, che restano regolarmente aperti e funzionanti”.

Lo afferma il titolare del Neri dopo la notizia diffusa dalle forze dell’ordine di un intervento (leggi qui).

Dunque ombrelloni, sdraie, lettini, servizi al mare… tutto procedere regolarmente e nulla è stato chiuso. “Nessuna irregolarità nella gestione dello stabilimento – conclude il titolare -. E’ giusto che si sappia”.