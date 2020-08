Nettuno: tutto esaurito per gli eventi dell’estate 2020

Nettuno – Continua il ricco e variegato programma degli appuntamenti estivi inseriti nel calendario dell’Estate Nettunese. Presso il Pit di lungomare Matteotti è possibile prenotare i biglietti per il “Gran Galà Lirico” che si terrà presso il Teatro Spazio Vitale giovedì 6 agosto alle ore 21,30 a cura dell’Associazione Latina Musica Classica.

“Siamo molto soddisfatti degli appuntamenti del calendario dell’estate Nettunese – spiega il vicesindaco Alessandro Mauro – eventi e spettacoli hanno fatto registrare tutti il tutto esaurito offrendo a cittadini e turisti un intrattenimento di qualità e per ogni tipo di gusti, dalla musica, al teatro al cabaret.

Un divertimento vissuto sempre in piena sicurezza grazie all’attenzione prestata dalle associazioni, dai gestori del teatro Studio8 e del Teatro Spazio Vitale che sono le due location principali di questi eventi estivi, assieme al Forte Sangallo.

Un particolare ringraziamento lo voglio riservare ai volontari dell’Unitalsi sempre in prima linea sia nella Fase1 che nella Fase2 di questa emergenza Coronavirus e che stanno collaborando con il Comune anche nell’organizzazione e nella gestione degli eventi estivi organizzati dall’Ente presso il teatro Spazio Vitale e presso il Forte Sangallo dando un contributo prezioso e straordinario.

Oltre agli spettacoli, grazie anche al contributo e alla collaborazione con i commercianti, sono stati creati dei percorsi pedonali e delle isole pedonali tra piazza Battisti, via dei Volsci, Borgo, via Romana e piazza del Mercato dove ogni sera si possono gustare gli ottimi piatti della cucina nettunese, il buon vino delle cantine locali e passare momenti di spensieratezza con piccoli eventi organizzati dai gestori dei locali.

L’emergenza Covid non sta fermando l’estate e il turismo e la nostra città si è fatta trovare pronta per offrire a cittadini e turisti il giusto programma di eventi per garantire divertimento e serate di relax sempre in piena sicurezza con strutture e organizzazioni idonee per il massimo rispetto delle normative anticontagio vigenti”.