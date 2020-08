Ostia, gli occupanti dell’ex colonia: “Chi ha bloccato il lungomare non è nostro ospite”

Ostia – “Noi, abitanti della Vittorio Emanuele di Ostia, vogliamo precisare che non conosciamo le persone coinvolte nella vicenda descritta in questo articolo (leggi qui), non sono abitanti della Vittorio Emanuele e non frequentano la struttura”.

E’ quanto si legge in una nota a firma del Comitato abitanti Vittorio Emanuele giunta alla nostra redazione, che prosegue: “Vogliamo testimoniare che le forze dell’ordine avevano fermato quella sera alcune ore prima la persona sdraiata in mezzo alla strada sempre per lo stesso tipo di comportamento. Ci sembra veramente strano vederlo alcune ore dopo di nuovo davanti alla Vittorio Emanuele.

Invitiamo i giornalisti a non scrivere articoli solo su comunicati di politici che più volte in passato hanno distorto i fatti o mentito ai cittadini per tornaconti personali, ma di informarsi sui fatti, una semplice richiesta di informazioni alle forze dell’ordine avrebbe chiarito tutto.

Vogliamo anche informare, e chi abita ad Ostia lo sa, che il Lungomare di Ostia e le spiagge libere davanti alla Vittorio Emanuele in estate sono frequentate giorno e notte da numerose persone. Alcune di loro sfortunatamente si dimostrano incivili.

Ci fa veramente ribrezzo questa profilazione a base razziale dove se uno è straniero e si ritrova davanti alla Vittorio Emanuele vuol dire che abita o frequenta la Vittorio Emanuele”.