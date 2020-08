Principio d’incendio in un cantiere a Parco Leonardo, intervengono i Vigili del Fuoco

Fiumicino – Momenti di paura a Parco Leonardo, dove un principio d’incendio in un cantiere ha messo in agitazione i residenti che, immediatamente, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno constata la presenza di un rogo tra i materiali di risulta.

Fortunatamente l’incendio era di modeste dimensioni e in poco tempo le fiamme sono state spente con facilità dai pompieri che hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’area. Da accertare le cause che hanno dato origine al rogo ma l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di una sigaretta spenta male.

(Il Faro online)