Riaprono gli uffici comunali di Ardea, Possidoni: “Estenderemo gli orari di sportello”

Ardea – “Come avevo anticipato, a partire da lunedì 3 agosto 2020 gli sportelli al pubblico della nuova sede comunale in via Salvo D’Acquisto, che già in queste settimane avevano in parte iniziato a ricevere il pubblico, torneranno operativi”. A darne notizia è l’assessore Alessandro Possidoni, attraverso un post di Facebook.

“Se fino ad ora solo il Protocollo e l’Ufficio Tributi avevano iniziato la loro attività a sportello – prosegue -, a partire da lunedì anche Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale ricominceranno a ricevere il pubblico insieme all’Ufficio Messi ed Agenzia Entrate“.

“Come da programma, gli uffici stanno riprendendo la loro attività anche se non ancora con lo stesso ritmo pre-emergenza Covid. Entro la fine di Settembre contiamo di implementare ulteriormente l’orario di apertura degli sportelli, in modo che alcuni servizi siano aperti anche il pomeriggio: in molti avevate fatto questa richiesta ed in parte già siamo riusciti, con i nuovi orari, a rispondere a questa esigenza”.

“Volevo, inoltre, comunicare ai cittadini – conclude l’Assessore – che stiamo lavorando per l’apertura della delegazione di Tor San Lorenzo, anzi della ‘Nuova Delegazione di Tor San Lorenzo’: come sapete, diversi mesi fa, sono terminati i lavori di rifacimento dell’immobile ed ora provvederemo alla sistemazione degli interni”.

