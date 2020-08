Rubano un’auto e nella fuga tentanto di speronare la volante della Polizia: un arresto

Gli agenti del commissariato di Anzio e Nettuno, diretto da Andrea Sarnari, hanno arrestato un cittadino romeno di 20 anni per furto aggravato di autovettura. Quest’ultimo insieme ad un complice, nel tentativo di darsi alla fuga, ha cercato di scontrarsi contro la vettura di servizio per poi abbandonare l’auto rubata al centro della carreggiata. Iniziate immediatamente le ricerche dei 2 fuggitivi, il 20enne romeno è stato individuato e tratto in arresto. Si ricerca il complice.

(Il Faro online)