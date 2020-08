Sicurezza ad Anzio, De Angelis scrive al Prefetto: “Valutiamo l’intervento dell’esercito”

Anzio – Mancanza di mezzi e paura, Anzio continua a chiedere rinforzi per la sicurezza pubblica sul territorio. Oggi 3 agosto, il Sindaco, Candido De Angelis, ha nuovamente scritto al Prefetto di Roma per sollecitare il potenziamento della dotazione organica delle forze dell’ordine per il comune.

“In riferimento ai continui e preoccupanti episodi di diffusa microcriminalità su tutto il territorio comunale di Anzio, con assoluta urgenza, a tutela della sicurezza della cittadinanza, sono nuovamente ad evidenziare la necessità di potenziare la dotazione delle Forze dell’Ordine in servizio sul territorio, soprattutto in vista dei critici e preoccupanti giorni di ferragosto”.

“Nella Città di Anzio, anche a causa dell’emergenza Covid, come evidenziano i consumi ed il traffico veicolare – continua il Sindaco -, si è verificato un consistente incremento di visitatori e turisti, con tutte le serie difficoltà che ne derivano in termini di gestione dell’ordine pubblico“.

“Come evidenziato anche durante l’ultimo Consiglio Comunale, non è più procrastinabile l’incremento del personale delle Forze dell’Ordine sul territorio – conclude De Angelis -, per questo invitiamo a valutare anche l’intervento dell’Esercito, per far fronte alla sempre più pressante e legittima richiesta di sicurezza che proviene dalla cittadinanza tutta”.

