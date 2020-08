Sperlonga tutela turisti e residenti: mascherine obbligatorie nel centro storico

Sperlonga – Un’ordinanza, quella del 31 luglio, firmata dal Sindaco di Sperlonga, che mira a tutelare turisti e residenti, facendo in modo che uno dei Comuni meno colpiti dal coronavirus in tutta la provincia, riesca a rimanere tale.

Per questo, è stato deciso che, dalle 18 fino alle 3 di notte, sarà obbligatorio indossare la mascherina nel centro storico di Sperlonga, cuore della movida locale e dove, con l’afflusso dei numerosi turisti, è sempre più difficile far rispettare le regole sul distanziamento sociale.

Per il momento, l’ordinanza resterà in vigore fino al prossimo 31 agosto e chi non la rispetterà sarà sanzionato in base alla normativa vigente proprio in merito all’emergenza sanitaria in corso. Una misura stringente, che si aggiunge a quella, per il momento soltanto consigliata, di prenotare il proprio posto in spiaggia attraverso l’app “Iolido” (leggi qui).

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sperlonga