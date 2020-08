Tornano le roulotte nel parcheggio delle Sieci, l’affondo di FdI Minturno

Minturno – La scorsa notte sono tornate nel parcheggio delle Sieci alcune roulotte. “Un problema – sottolineano da FdI Mintuno – che, da anni, si propone nel nostro comune, dove diversi “turisti” stazionano con i propri camper e usano l’area parcheggio come fosse un campeggio.

Peccato che le condizioni igienico sanitarie non rispettino affatto le disposizioni governative, anzi, possiamo affermare che le violino palesemente. Per questo, su questo nostro atavico problema – interviene Marco Moccia, dirigente locale di Fdi – chiediamo un intervento celere e risoluto da parte della polizia locale e dell’amministrazione.

Da tanti, troppi anni assistiamo a questo spettacolo indecoroso, con asciugamani stese sugli alberi e secchi d’acqua putrida disseminati ovunque in un’area centrale del nostro comune, dove ogni mercoledì si riversano tantissimi cittadini anche dai paesi limitrofi per il mercato settimanale.

Questa situazione, oltre che essere poco consona dal punto di vista estetico, lo è anche e soprattutto dal punto di vista igienico sanitario. Per questo- conclude Moccia- ritengo che bisogna intervenire subito al fine di evitare rischi per la salute pubblica, in quanto, se accusiamo i nostri giovani e gli avventori dei locali di non usare le mascherine e di non mantenere le distanze, non possiamo poi tollerare situazioni di promiscuità simili nel centro di Scauri”.

