Al Parco del Vallo Latino Volsco torna la rassegna teatrale “Anzio e l’Impero”

Anzio – Il Parco del Vallo Latino Volsco di Anzio, con i suoi tremila anni di storia, sarà ancora una volta lo scenario naturale della rassegna teatrale “Anzio e l’Impero”, fortemente voluta dal Sindaco, Candido De Angelis e dall’Associazione Culturale La Teca, per promuovere la gloriosa ed antica storia anziate, attraverso la rappresentazione della vita degli imperatori e dei noti personaggi protagonisti circa duemila anni fa sul territorio.

Processiamo Nerone, in scena il 12 agosto, renderà partecipe il pubblico che, alla fine, sarà chiamato a decidere se l’Imperatore, nato ad Anzio, dovrà essere proclamato innocente o colpevole.

Coriolano, in scena il 21 agosto, invece, rivivrà il suo odio per Roma e si unirà ai Volsci per cercare di conquistarla.

Giovedì 27 agosto, in prima nazionale, sarà la volta dell’altro Imperatore nato ad Anzio, Caligola, che renderà “l’impossibile possibile”, con il pubblico partecipe della triste vita degli imperatori.

Tutti e tre le performance teatrali, che saranno dirette dall’ottimo Salvatore Santucci, con inizio alle 21.30, sono ad ingresso gratuito, contingentato ed in totale sicurezza, con lo scrupoloso rispetto della distanze tra i presenti.

La prenotazione è obbligatoria al 347 7372366, fino ad esaurimento di tutti i posti disponibili. Ingresso al Parco per la rassegna a partire dalle ore 21.00.

