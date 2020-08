Ardea, Neocliti aggredita in aula, Cambiamo: “Solidarietà alla Consigliera”

Ardea – “Cambiamo! esprime la propria solidarietà alla Consigliera Comunale di Ardea Raffaella Neocliti vittima oggi di un incomprensibile attacco personale da parte di un Consigliere Comunale di maggioranza e alla presenza di testimoni come l’Ing. Calcagni, Luana Ludovici, Sandro Caratelli, Antonella Passaretta”. Così in una nota stampa i Consiglieri di Cambiamo Anna Maria Tarantino e Simone Centore.

“È vergognoso come invece di avviare un dialogo tra le parti – proseguono – ci sia ancora chi continua pubblicamente, seppur da parti politiche avverse, ad affrontare in questo modo il confronto. È parimenti vergognoso che la consigliera Neocliti venga offesa per il semplice fatto di aver diffuso su Facebook una diretta di una Commissione Consiliare, peraltro chiamata a controllare e garantire le attività dell’amministrazione, rinviata esasperatamente più e più volte”.

“Prendiamo le distanze da questa dinamica e crediamo che il Sindaco e il Presidente del Consiglio debbano avere il coraggio di fare altrettanto. Sarebbe il caso che questo sia fatto anche per una sorta di par condicio dovuto, nei confronti di chi ha usato toni pochi urbani e che è stato redarguito seppur poco profondamente”.

“Le istituzioni – concludono i Consiglieri – vengono prima di tutto e il Comune non è il luogo degli ‘amici der baretto’ o delle casalinghe annoiate messe lì a fomentare e sobillare”.

