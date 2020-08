Atletico Terme Fiuggi e Modena: insieme per il futuro

Fiuggi – L’Atletico Terme Fiuggi e il Modena vanno avanti insieme verso il futuro. Più di una semplice affiliazione perchè il club rossoblu è il nuovo polo tecnico per il Centro Italia per la società gialloblu.

Una scelta mirata a compiere un ulteriore e deciso passo verso l’ulteriore valorizzazione del settore giovanile fiuggino. L’accordo con il Modena sarà però anche occasione di crescita continua poiché da parte del club emiliano ci sarà una collaborazione costante nella formazione dei tecnici del vivaio rossoblu oltre all’organizzazione di Tornei ed eventi a cui le selezioni giovanile dell’Atletico Terme Fiuggi prenderanno parte. “Abbiamo scelto di sposare il progetto del Modena perchè è una società che investe realmente sul proprio futuro attraverso la valorizzazione del proprio settore giovanile e di quello delle sue affiliate. Non sarà un accordo esistente solo sulla carta – continua poi i dg rossoblu Massimo Chierchia – ma ci sarà una collaborazione e un’interazione reale e costante. Siamo lieti di essere il punto di riferimento pere il Centro Italia e questo ci da ancora maggiori stimoli per continuare a migliorare il nostro settore giovanile per cui nel prossimo futuro non mancheranno novità ed iniziative per proseguire così il percorso di crescita già intrapreso”.