Civitavecchia, anziana trovata morta in casa: da giorni non rispondeva al telefono

Civitavecchia – E’ stata trovata senza vita la donna di 67 anni, italiana, che da giorni non rispondeva alle chiamate dei conoscenti. A scoprire il corpo i Vigili del Fuoco che nel pomeriggio di ieri, su richiesta della Polizia di Stato, sono intervenuti in via dei Colli, a Civitavecchia.

I pompieri giunti sul posto, con autopompa (17/A) e autoscala (AS 17), sono entrati all’interno dell’appartamento (sito al sesto piano di un palazzo), dove hanno trovato il corpo senza vita della donna. Decesso accertato dal medico del 118 presente sul posto.

I Vigili del Fuoco sono rimasti a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche gli agenti della Polizia di Stato, che ha richiesto la presenza della scientifica per rilievi del caso.