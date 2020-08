Roma – “Parte #MaskLazio un’azione condotta da giovanissimi attori italiani per sensibilizzare i loro coetanei all’utilizzo della mascherina. Insieme alla Regione Lazio i giovani interpreti hanno realizzato una campagna di comunicazione rivolta alle ragazze e ai ragazzi per sensibilizzarli all’adozione di semplici, ma importantissime pratiche quotidiane”. Lo rende noto in un comunicato la Regione Lazio.

Mascherina o non mascherina? Il dilemma non c’è: va indossata.

Ve lo dicono anche Pietro Turano, Beatrice Bruschi, Federico Cesari, e Rocco Fasano aggiunge: non fate i soggetti. Mascherina su, per godersi l’estate e per continuare – tutte e tutti insieme – a combattere il Covid. #IoMettoLaMascherina #masklazio Pubblicato da Regione Lazio su Martedì 4 agosto 2020

“Il messaggio – prosegue la Regione – utilizza un linguaggio scelto dai giovanissimi per i giovanissimi, grazie al quale i testimonial invitano i loro coetanei a indossare la mascherina per non dover in futuro rinunciare ai loro piaceri. Nel video (e nei post statici, i giovani protagonisti si inquadrano col telefonino in situazioni quotidiane e parlano alludendo alla semplicità del gesto di indossare la mascherina, utilizzando espressioni gergali e senza riferimenti diretti al virus. In sintesi: indossare la mascherina è semplice e non costa nulla. Il vantaggio? Continuare con gli svaghi che ci piacciono. Un messaggio essenziale e chiaro che si chiude con lo slogan: ‘Su la maschera, giù i contagi‘”.

“Con questo slogan – spiega il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – vogliamo puntare ancora di più l’attenzione sul contrasto al Covid-19. In questi mesi abbiamo dato tutti il massimo per bloccare il virus e tanti passi avanti abbiamo fatto, uno tra tutti la sperimentazione del vaccino che è partita proprio in questi giorni”.

“Tutti possiamo agire e c’è qualcosa che ognuno di noi può fare, – conclude Zingaretti – più volte abbiamo sottolineato i 3 semplici comportamenti da adottare: mascherina, distanza di sicurezza, igiene delle mani. I giovani attori che hanno voluto appoggiare la Regione Lazio in questa campagna stanno dando un contributo straordinario, e a loro voglio dire grazie di cuore. L’aiuto di tutti noi in questo momento è vitale”.

