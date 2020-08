Fiumicino, le proposte di Azzolini per riaprire le scuole in tutta sicurezza

Fiumicino – “Tra poco più di un mese, dovrebbero ricominciare finalmente le scuole, ed in base alle nuove disposizioni legge, molto probabilmente ci saranno poche aule scolastiche per rispettare il numero massimo di alunni nelle stesse”. È quanto si legge in una nota stampa di Orazio Azzolini, Presidente Circolo Energie per l’Italia – Fiumicino.

“Negli anni passati – prosegue il Presidente -, la nostra Amministrazione ha trovato locali esterni alle strutture scolastiche e molto probabilmente, anche quest’anno si andrà nella stessa direzione. Ci permettiamo di dare alcuni suggerimenti a chi dovrà prendere queste decisioni in modo da avere un punto di vista differente e la possibilità di risparmiare spese delle casse Comunali”.

“Si potrebbero sfruttare ad esempio, le aule del Liceo Agrario a Maccarese, che sembra essere libero, oppure alcuni locali a Parco Leonardo, lo stesso centro anziani la mattina potrebbe essere utilizzato come aula scolastica, inoltre, si potrebbero sfruttare i locali liberi di Villa Guglielmi, dove si potrebbe iniziare un percorso di classi con ‘Educazione in Natura’ come da noi già proposto e giustamente approvato anche dalla Regione Lazio”.

“Sempre disponibili – conclude Azzolini – a confronti costruttivi con l’Assessore di riferimento per eventuali chiarimenti e delucidazioni”.

