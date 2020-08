Incendio alla periferia di Roma, discarica abusiva in fiamme a via Monte Carnevale

Roma – Ancora roghi tossici nella periferia della Capitale. Nel pomeriggio di oggi, a bruciare è una discarica abusiva in via Monte Carnevale. L’incendio, nato a bordo strada, si è sviluppato vicino al Centro Operativo della Marina Militare. Immediato sul posto l’intervento dei volontari della Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino, tuttora impegnai per spegnere il rogo. Ancora da accertare le cause che hanno dato origine alle fiamme, ma non si esclude la pista del dolo.

(Il Faro online)