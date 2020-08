Incendio devastante: chiuse via del Mare, Ostiense e fermi i treni Roma-Lido

Roma – Un pauroso incendio esploso nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 4 agosto, ha costretto la Polizia locale a bloccare la circolazione della via del Mare e della via Ostiense all’altezza di Tor di Valle. Bloccati anche i treni della Roma-Lido.

Intervento di diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sulla via del Mare e via Ostiense, chiuse in entrambe le direzioni a causa di un incendio avvenuto all’altezza di Tor di Valle. In direzione Roma via Ostiense è chiusa da via Fiumalbo, via del Mare è chiusa da via di Acilia. In direzione Ostia su via del Mare e via Ostiense il traffico è deviato da via dei Cocchieri.

Diversi gli agenti sul posto del IX Gruppo Eur e del X Gruppo Mare della Polizia Locale, con l’impiego di pattuglie provenienti anche dai comandi limitrofi.

Due settimane fa la medesima area è stata devastata da un altro incendio per il quale la via del Mare rimase chiusa per due giorni.