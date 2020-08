Papa Francesco dedica la preghiera del mese di agosto a marinai e pescatori

Città del Vaticano – “La vita del marinaio, del pescatore, e delle loro famiglie è molto dura. A volte è caratterizzata dal lavoro forzato o dall’essere abbandonati in porti lontani. La conseguenza della pesca industriale e l’inquinamento rendono poi il lavoro ancora più complicato”. Lo dice Papa Francesco nel videomessaggio per le intenzioni di preghiera dedicato, in questo mese di agosto, ai lavoratori del mare. “Senza i marittimi in molte zone del mondo si soffrirebbe la fame. Preghiamo per tutte le persone che lavorano e vivono del mare, compresi marinai, pescatori e le loro famiglie“, conclude il Pontefice.

