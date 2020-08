Rinnovo concessioni demaniali a Fiumicino, Catini e Onorati: “È competenza del Comune”

Fiumicino – “Il gioco delle tre carte tra Comune e Regione deve finire! Il rinnovo delle concessioni demaniali è competenza esclusiva del Comune”. Lo affermano Massimiliano Catini e Giovanna Onorati di Azione Fiumicino, in merito al rinnovo delle concessioni demaniali.

“Il Sindaco deve dire cosa intende fare una volta per tutte – proseguono Catini e Onorati -. Mentre i comuni limitrofi si adeguano e rinnovano le concessioni, Fiumicino continua a rimbalzare il problema. Per rispetto ai cittadini sarebbe ora che il Sindaco raccontasse davvero quali sono i suoi piani e cosa intende fare per non mandare tutto in malora”.

“La questione delle spiagge – concludono – e del litorale, naturalmente, non si ferma al solo rinnovo delle concessioni del turistico ricreativo e delle case, ma si sposta anche sul ripascimento e la cura delle spiagge, che questa notte, per l’ennesima volta, hanno subito i danni di una mareggiata che ha spazzato via tutti i lavori appena terminati, naturalmente lavori non organicamente organizzati come sarebbe doveroso fare e come chiediamo da anni”.

