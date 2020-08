Tragedia alla stazione di Civitavecchia, 30enne muore investita da un treno

Civitavecchia – Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì 4 agosto 2020, alla Stazione di Civitavecchia, dove una giovane donna, sulla trentina, è finita sotto un treno in transito sul binario due. La ragazza è deceduta sul colpo. Sul posto la Polizia Ferroviaria, l’Autorità giudiziaria e i Vigili del Fuoco per i rilievi di rito e per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Rfi comunica che dalle 16.50 il traffico ferroviario sulla linea Roma-Grosseto è rallentato, con ritardi fino a 60 minuti per i treni in viaggio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia